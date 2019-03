Orice parinte al carui copil are adeseori stari de anxietate stie cat de greu poate fi sa il vezi pe cel mic panicandu-se chiar si cand vine vorba despre activitati de rutina. Anxietatea copiilor poate fi destul de greu de gestionat, mai ales ca orice metoda pare sa dea gres in fata temerilor mai mult sau mai putin justificate ale lor.

Una dintre greselile pe care le fac adeseori parintii este ca incearca sa evite cu totul situatiile sau factorii care declanseaza anxietatea copilului, in loc sa se concentreze pe metodele prin care il pot ajuta pe acesta sa invete sa isi controleze emotiile.

Pe de alta parte, fiecare copil este diferit, asa ca s-ar putea sa fie nevoie sa personalizezi metodele de ameliorare a anxietatii in functie de cum raspunde copilul tau. Totusi, exista unele tehnici si strategii prin care orice parinte isi poate ajuta copilul sa depaseasca mai usor starile de anxietate si sa invete sa isi gestioneze mai bine emotiile puternice:

Exersati impreuna tehnicile de relaxare

Copiii trebuie sa invete cum sa isi controleze atat reactiile emotionale, cat si cele fizice in fara unei situatii stresante pentru ei. Unele tehnici de relaxare ii pot ajuta sa capete incredere si sa se simta din nou in control, motiv pentru care pediatrii recomanda sa le exersam in mod regulat cu cei mici:

1. Respiratie adanca.

Invata-ti copilul sa inspire adanc si incet si sa se gandeasca la lucrurile lui preferate, pentru ca astfel pulsul îi va scadea, iar muschii se vor relaxa. Cu cat exersati mai des, cu atat copilul va raspunde mai bine atunci cand apare o situatie care ii declanseaza anxietatea.

2. Relaxarea musculara progresiva.

Multi copii isi incordeaza muschii atunci cand se simt nelinistiti, iar unii isi tin chiar respiratia, pentru ca nu pot face fata emotiilor. O tehnica foarte simpla, in doi pasi, este sa exersezi alaturi de cel mic incordarea si relaxarea muschilor. Cere-i sa isi stranga muschii bratului sau picioarelor timp de cinci secunde, apoi sa se relaxeze si sa iti spuna cum se simte. In timp, prin exercitiu, cei mici pot invata sa aplice aceasta metoda si singuri.

3. Organizeaza-i un set de relaxare.

Pune intr-o cutie toate lucrurile preferate ale copilului tau: de la jucariile favorite, la carti de colorat, plastilina, animale de plus sau ciocolata pe care o adora. Aceasta va fi cutia la care veti apela de fiecare data cand cel mic sufera de anxietate si nicio alta metoda nu da roade. Prin simplul fapt ca va vedea atatea lucruri familiare care ii plac, copilul ta va scapa de o parte din tensiunea resimtita si se va simti mai in siguranta.

Tine cont si de faptul ca unele jucarii pentru copii ii pot ajuta pe cei mici sa se concentreze asupra jocului, ceea ce le va lua gandul de la ceea ce le-a declansat anxietatea. Puzzle-urile, jocurile cu masinute sau cele de construit si in principal jocurile care le solicita concentrarea si imaginatia sunt cele mai potrivite pentru un copil anxios.

4. Invata-l sa denumeasca emotiile pe care le simte.

Scrierea pe o foaie a lucrurilor care le cauzeaza anxietatea celor mici functioneaza asemenea unei terapii, prin care copiii invata sa isi constientizeze emotiile, sa le identifice corect si sa le denumeasca. Principala grija atunci cand vine vorba despre anxietatea copiilor este ca multi dintre ei ascund ceea ce simt, se inchid in ei si refuza sa vorbeasca deschis despre ceea ce îi preocupa.

Daca ii oferi copilului tau un jurnal in care sa isi noteze ce simte, ii vei da astfel o senzatie de siguranta. El va simti astfel ca are un confident de incredere, care nu il cearta, nu rade de el si nu il judeca pentru ceea ce simte, motiv pentru care ar putea fi mai receptiv in a-si exprima emotiile.

De asemenea, puteti incerca si tehnica de a scrie si a rupe. Inainte de culcare, roaga-l pe copil sa scrie pe bucatele de hartie toate emotiile negative pe care le-a avut in timpul zilei. Cititi-le apoi impreuna si rupeti fiecare hartie in bucati. Acest gest il va ajuta pe cel mic sa lase in urma sentimentele negative.

Sursă Foto: Shutterstock /Copyright: altanaka