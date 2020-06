Care sunt caracteristicile unei bone potrivite?

De multe ori, parintii au nevoie de sprijin si de o persoana care sa aiba grija de copii cat ei sunt la serviciu – trebuie sa se reintoarca la serviciu, sau pur si simplu cand au nevoie de cateva momente de relaxare si de timp liber. Astfel, o bona sau un babysitter poate fi alegerea potrivita. Oricare ar fi motivul pentru care aveti nevoie de un babysitter, alegerea bonei potrivite, in care puteti avea cu adevarat incredere pentru a lasa copilul, se poate dovedi a fi un proces complicat si uneori coplesitor.

Un babysitter este o optiune buna de ingrijire ocazionala a copilului. Babysitter-ul potrivit pentru familia ta este o persoana in care ai incredere si care:

se intelege bine cu copiii;

este disponibila atunci cand ai nevoie sa stea cu cei mici;

are un tarif pe care ti-l poti permite.

Un babysitter bun este o persoana in care poti avea incredere ca va avea grija de copil, o persoana cu care copilul se intelege, la fel si tu. Este, de asemenea, o persoana care va respecta regulile si rutinele familiei in legatura cu ora de culcare, mancare si disciplina. Este un semn bun daca babysitter-ul poate comunica bine cu copilul, daca ii intelege nevoile si per ansamblu daca se potriveste in familia ta. E important sa tii cont si de experienta de ingrijire a copiilor, calificari si referinte.

Foto: By Oksana Kuzmina/shutterstock.com