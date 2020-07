Maternitatea in lume – informatii generale

In fiecare zi se nasc 353 000 de bebelusi in lume, conform statisticilor UNICEF. Sarcina si aducerea pe lume a unui copil sunt experiente unice pentru fiecare femeie si in acelasi timp universale. Obiceiurile, miturile, practicile si modul in care sunt vazute sarcina, nasterea, perioada de recuperare a mamei difera mult de la o cultura sau regiune georgrafica la alta.

Exista diferente si in modul in care, in aceeasi cultura, sunt privite viitoarea mama versus proaspata mame. De exemplu, in state precum China sau Nepal, se acorda o importanta mult mai mare mamei dupa ce naste.

Deseori in zonele rurale, in special din tarile in curs de dezvoltare, traditiile si miturile sunt mai bine inradacinate decat in tarile occidentale.

Sarcina in diferite tari si culturi

Obiceiuri legate de aflarea sexului copilului

Cu ajutorul ecografiei, sexul copilui se poate afla relativ repede. Insa persista inca o serie de mituri si obiceiuri legate de cum poti sa afli daca bebelusul asteptat este fetita sau baiat.

In Bangladesh se spune ca modul in care arata pielea mamei indica genul copilului. Daca pielea arata bine si e stralucitoare, inseamna ca va fi o fetita, iar daca mama are cearcane, va avea un baiat.

In Turcia, se spune ca daca mamei ii este pofta de dulciuri va avea un baiat, iar daca are pofte de alimente sarate, va avea o fata. In Romania traditia este exact invers. Pofta de dulce sugereaza o fata, iar de sarat – un baiat. Citeste continuarea articolului pe mamisicopilul.ro

Foto: pixabay.com