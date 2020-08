La cat timp dupa nastere iti poti reincepe viata sexuala?

Timpul pentru revenirea fertilitatii dupa nastere este variabil la femei. Este important sa va ganditi la o metoda contraceptiva daca nu doriti sa ramaneti din nou insarcinata. Menstruatiile revin de obicei, la aproximativ 4-10 saptamani dupa nasterea bebelusului. Daca alaptati, este posibil ca menstruatiile sa inceapa mult mai tarziu.

Reluarea activitatii sexuale dupa nastere se poate face imediat ce tu si partenerul va simtiti pregatiti. Unii oameni considera ca este nevoie de mai mult timp pentru a se simti pregatiti, atat fizic, cat si emotional. Daca ati avut cusaturi, acestea sunt, de obicei, dizolvabile, astfel incat nu va fi nevoie de indepartarea lor.

Dupa nastere, corpul unei femei intra intr-o faza de vindecare atunci cand sangerarea se opreste, leziunile se vindeca si colul uterin se inchide. Actul sexual facut prea devreme, in special in primele 2 saptamani, creste riscul de hemoragie postpartum sau infectie uterina. In general, un cuplu ar trebui sa evite relatiile sexuale timp de 4-6 saptamani dupa nasterea vaginala sau prin cezariana. Cu toate acestea, discutati cu medicul inainte de a relua activitatea sexuala. Daca o femeie a avut o nastere prin cezariana, o leziune perineala sau epiziotomie, medicul va recomanda probabil ca un cuplu sa astepte pana la vizita postpartum de 6 saptamani inainte de a relua activitatea sexuala. Citeste continuarea articolului pe mamisicopilul.ro

Foto: pixabay.com