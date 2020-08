Intr-o statiune de pe litoral, la munte sau chiar si la bunici, la tara, trebuie sa iei o serie de masuri de precautie pentru sanatatea copilului tau. Riscurile pentru sanatate, mai ales in locurile foarte aglomerate, nu trebuie trecute cu vederea.

Iata cateva sfaturi esentiale pentru sanatatea copilului in concediu. Ia-ti masuri de precautie care iti vor permite sa te bucuri din plin de concediul pe care l-ai asteptat cu nerabdare.

Atentie la piscine!

In sezonul estival, una dintre cele mai mari bucurii ale copiilor mici este balaceala. Fie ca sunteti pe litoral, la munte sau in oras, mersul la piscina este printre primele lucruri pe care vrei sa le faci intr-o zi caniculara. Chiar si pe litoral, pentru ca multi parinti prefera sa-si lase copiii sa se joace in piscina de la hotel decat sa ii lase in mare, mai ales cand sunt valuri mari.

Numai ca piscinele se pot transforma in focare de infectie. Daca nu sunt respectate normele minime de igiena sau daca nu sunt curatate cel putin o data pe saptamana. Cateva infectii foarte comune pot fi contractate la piscina, iar copiii sunt predispusi in aceste cazuri. Asa ca evita sa-i lasi in apa daca locul nu-ti inspira incredere.

Infectii care pot fi contractate intr-o piscina

Giardioza – o infectie a intestinului subtire cauzata de parazitul Giardia lamblia. Apare in special dupa consumul de apa din surse contaminate. Se manifesta prin diaree, crampe abdominale, lipsa poftei de mancare si oboseala.

Otita externa – o infectie a canalului auditiv extern, provocata de bacteria Pseudomonas aeruginosa, care se gaseste frecvent in apa piscinelor. Aceeasi bacterie poate provoca si foliculita, care se manifesta printr-o eruptie cutanata.

Pitiriazis – este o infectie a pielii, provocata de o ciuperca des intalnita vara. Este favorizata de umezeala si de transpiratia abundenta. Citeste continuarea articolului pe mamisicopilul.ro

Foto: pixabay.com