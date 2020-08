Perioada postpartum

Trecerea de la viata fara copii la cea de parinte este una dintre perioadele de maxima reorganizare a vietii, conform cercetarilor din psihologia dezvoltarii. Nasterea unui copil si cresterea lui aduc extrem de multa bucurie si implinire unei mame. Dar vin totodata si cu numeroase provocari, perioade dificile si stres, care incep imediat cum mama revine impreuna cu nou-nascutul din maternitate.

Perioada postpartum este perioada in care proaspata mama este vulnerabila, corpul ei se reface dupa sarcina si nastere. Si incepe sa se adapteze la viata alaturi de bebelus. Cele 6 saptamani de dupa nastere sunt cunoscute mai ales sub denumirea de lauzie sau lehuzie. Este o perioada care, in diverse culturi ale lumii, este incarcata de traditii si obiceiuri, majoritatea punand accent pe nevoia mamei de a fi protejata de familie si apropiati, de a-i oferi timp si spatiu ca sa se recupereze.

Deseori viitoarele mame vad nasterea ca pe cea mai mare provocare, iar si dupa ce nasc realizeaza ca de fapt provocarile abia incep.

In lipsa sprijinului din partea partenerului si/sau familiei, odihnei suficiente, apelarii la specialisti atunci cand e nevoie (medic, consultant in alaptare), aceste provocari postpartum pot deveni mult mai dificil de gestionat.

Initierea alaptarii

Debutul alaptarii are loc in maternitate, ideal imediat dupa nastere. Insa in cazul in care nasterea are loc prin cezariana este posibil ca bebelusul sa fie mai tarziu pus la san. Citeste continuarea articolului pe mamisicopilul.ro

