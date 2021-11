Roxana Vancea a născut un băiețel sănătos tun!

Roxana Vancea, 31 de ani, fosta asistentă la Răzvan și Dani, a făcut publice pe rețelele de socializare primele imagini cu bebelușul nou-născut.

Aceasta este căsătorită cu Dragoș Paiu, iar marți (16 noiembrie) a născut la Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie Filantropia din București, un băiețel perfect sănătos, care a cântărit la naștere 3.200 de grame și a măsurat 51 de centimetri.

Roxana susține că a avut o sarcina la risc și că nașterea a fost ușoară, fără probleme: "Eu am avut probleme cu sarcina și toată sarcina am avut un inel din acela de îți ține colul închis. Doctorița mi l-a dat jos aseară și din momentul în care se dă inelul ăla jos, pot să nasc oricând. Am înțeles că, având colul atât de scurt, nu o să am un travaliu foarte lung, dar sper să mă apuce într-un moment în care să ajung repede la spital”, a declarat Roxana Vancea, la Antena Stars, chiar înainte de naștere.

Cei doi sunt acum din nou părinți fericiți. „La început, bebele va sta cu noi în cameră, să îl putem monitoriza non-stop. I-am luat un pătuț, pe care îl vom pune lângă patul nostru. În rest, am luat doar strictul necesar. Mai am multe de achiziționat. Milan i-a ales un cărucior, o scoică pentru mășină, o măsuță de înfășat cu cădiță, eu mi-am ales un ham, să pot pleca cu el peste tot și a mai primit foarte multe cadouri de la Ranbir, managerul lui Dragoș, cel care va fi naș”, a spus Roxana Vancea, pentru Viva.

După naștere, vedeta a mai spus: „Mă simt foarte bine, mă refac. Am născut natural la Filantropia pentru că așa mi-am dorit. Amândoi suntem bine. La naștere, bebelușul a avut 3200 kg și 51 cm și a luat nota 10.

Suntem fericiți, abia aștept să ajungem acasă. ”, a declarat entuziasmată Roxana Vancea, în exclusivitate pentru redacția Playtech-Impact.