O sarcină este o provocare reală pentru orice femeie și cuplu. Ritmul de viață se va schimba dramatic, vei trăi experiențe inedite și vei putea să te redescoperi într-o postura unică în viață: cea de mamă. În același timp, un copil nu aduce doar schimbări în viața ta socială și intimă, dar și fizice, mai ales în prima perioadă după ce ai născut. Unele dintre aceste schimbări nu sunt foarte cunoscute, însă chiar și în cazul celor la care orice femeie se așteaptă, realitatea va reprezenta mereu o provocare și un test de rezistență.

5 schimbări pe care corpul tău le va întâmpina după ce naști:

1. Nivelul de estrogen din organism scade

Viața și intimitatea de cuplu vor suferi unele schimbări după apariția unui copil. Hope Ricciotti, medic și profesor la Harvard Medical School explică faptul că nivelul de estrogen scade după naștere, ceea ce va duce la mai puțin romantism în cuplu: „Vei fi atât de concentrată pe copilul tău, dar și pe familia ta, încât nu vei mai avea timp pentru tine”, spune specialistul american.

2. Apar problemele cu picioarele

Picioarele tale vor avea de suferit de pe urma sarcinii. În primul rând, vei putea sesiza faptul că măsura la pantofi nu se mai potrivește. Este cunoscut faptul că pe perioada sarcinii picioarele unei femei se vor umfla, însă potrivit American College of Obstetrics and Gynecologists există cazuri în care măsura se va schimba definitiv pentru unele femei. De asemenea, sarcina este unul dintre factorii care pot duce la formarea cheagurilor de sânge în organism și chiar în picioare, ceea ce mai departe poate conduce la tromboflebită, adică blocarea uneia sau mai multor vene din zona picioarelor.

3. Pielea lăsată pe abdomen

Pielea lăsată este una dintre marile probleme cu care persoane care au suferit schimbări mari de greutate se confruntă. Dacă înainte de sarcină erai obișnuită cu un abdomen plat, după sarcină acest lucru se va schimba, chiar dacă vei reuși să ajungi la greutatea ta inițială. Silvana Ribaudo medic obstetrician la Columbia Medical Center in New York, explică: „După ce nasc, multe femei se așteaptă ca abdomenul lor să revină la măsura normală aproape imediat, însă uterul are nevoie de 6 sau chiar 8 săptămâni ca să revină la perioada de dinaintea sarcinii.”

4. Un bust mai mare

Multe femei cred că odată cu sarcina și nașterea copilului, sânii se vor lăsa, cu timpul, în urma procesului de alăptare. Un studiu realizat în 2008 și publicat de WebMD arată că nu există o legătură directă între cele două, iar în unele cazuri bustul chiar revine, cu timpul, la dimensiunile de dinaintea sarcinii.

5. Căderea părului

Căderea părului este un fenomen des întâlnit la femeile care tocmai au născut, dar nu este ceva pentru care ar trebui să te îngrijorezi prea tare. Și asta pentru că pe perioada sarcinii nivelul ridicat de estrogen scade semnificativ rata căderii părului, efect care dispare după naștere şi totul revine la normal. De aici și impresia că vei pierde prea mult păr.

