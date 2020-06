Ce este sarcina geriatrica?

A ramane insarcinata dupa varsta de 35 de ani nu este de multe ori la fel de usor ca la 25 de ani, de exemplu, dar sigur ca este posibil si multe femei au sarcini sanatoase dupa aceasta varsta. Cel mai important lucru de retinut este ca e posibil ca majoritatea femeilor sa aiba copii si mai tarziu. E important sa ai un stil de viata sanatos, sa mergi la controale medicale si sa ai grija de starea ta de sanatate.

La varsta de 35 de ani si peste, o femeie este considerata din punct de vedere medical de varsta materna avansata. Asta NU inseamna in niciun caz ca o femeie este in varsta si nu mai poate sa aiba copii sau nu poate avea o sarcina sanatoasa – medicii folosesc aceasta varsta ca ghid pentru a intelege anumiti factori de risc pe care ii poate avea o femeie de aceasta varsta fata de o femeie mai tanara. In lumea medicala, o sarcina geriatrica este una care apare la o femeie cu varsta peste 35 de ani. Desi in trecut medicii foloseau notiunea de„sarcina geriatrica”, astazi se foloseste mai mult termenul de „varsta materna avansata”.

Citeste continuarea pe mamisicopilul.ro

Foto: Pixabay.com