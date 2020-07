Simptomele sarcinii si gestionarea lor la serviciu

Multe femei reusesc sa lucreze pana aproape de nastere, atat timp cat starea de sanatate si evolutia sarcinii o permit. Insa simptomele specifice sarcinii pot face zilele de munca mai dificil de gestionat.

Greturile si varsaturile sunt simptomele cele mai frecvente in primul trimestru de sarcina. Pentru a le ameliora, incearca sa mananci cantitati mai mici si mai des, din alimente pe care le agreezi. Covrigeii sarati sau alte gustari similare sunt recomandate in aceste cazuri, pentru ca nu iti declanseaza starile de greata. Ceaiul de ghimbir sau limonada cu ghimbir amelioreaza si acestea greturile. Daca te confrunti si cu varsaturile, poti fi pregatita cu cateva pungi pe care sa le ai la indemana. Daca activitatea iti permite, discuta cu angajatorul despre posibilitatea unui program de lucru mai flexibil sau de a lucra de acasa in unele zile.

Oboseala si starea de somnolenta sunt specifice primelor saptamani de sarcina, apoi spre final e posibil sa te simti din nou obosita si lipsita de energie. Ca sa fii odihnita la serviciu, incearca sa mergi la culcare devreme. Iar la lucru, cand ai pauze, fa putina miscare sau iesi afara, la aer, daca ai posibilitatea. Exercitiile de respiratie sunt iarasi utile pentru a creste nivelul de energie. Hidrateaza-te corespunzator si tine la indemana o sticla de apa pe birou sau in zona ta de lucru.

Foto: By wavebreakmedia/shutterstock.com