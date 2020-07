Care sunt cele mai frecvente modificari ale pielii in sarcina?

Sarcina este o perioada in care peste 90% dintre femei se confrunta cu modificari semnificative si complexe ale pielii. Aceste modificari sunt in general din cauza unor schimbari complexe endocrinologice, imunologice, metabolice si vasculare care apar in sarcina, ce pot influenta pielea in diferite moduri.

Exemple de modificari ale pielii in sarcina includ:

Petele pigmentare

In sarcina, zona din jurul mameloanelor, pielea de pe interiorul coapselor, pielea de pe fata sau gat poate suferi modificari. Aceste zone pot deveni mai inchise la culoare, in general din cauza modificarilor hormonale. Este posibil sa observati o linie intunecata de la buric pana la osul pubian (linea nigra). Petele intunecate pot aparea si pe fata. Dupa nastere, pielea revine in mod obisnuit la pigmentul normal in decurs de cateva luni. Cu toate acestea, unele pete s-ar putea sa nu dispara niciodata.

Foto: Pixabay.com