Sarcina reprezinta atat o perioada plina de fericire si incantare, cat si una plina de emotii si trairi contradictorii, timp in care viitoarele mamici se pregatesc fizic si mental pentru nasterea copilului. Odata cu aflarea vestii, in rutina de zi cu zi a oricarei viitoare mame se produc schimbari semnificative. De la alimentatie si activitate fizica pana la ingrijirea pielii, toate acestea necesita o adaptare la noua etapa din viata. Majoritatea femeilor isi doresc in continuare sa arate si sa se simta la fel de bine, dar fara a pune in pericol dezvoltarea fatului.

Daca te numeri printre femeile care apelau cu regularitate la tratamente estetice si cosmetice inainte de sarcina, cu siguranta esti interesata care dintre acestea iti sunt permise in continuare.

Dr. Silviu Istoc, sef de sectie obstetrica-ginecologie in cadrul Medicover Hospital, a pregatit o lista cu cele mai populare tratamente cosmetice permise in sarcina si cele pe care ar trebui sa le eviti.

Tratamente cosmetice permise in sarcina

1. Tratamentele faciale pe baza de oxigen

„Tratamentele faciale cu oxigen introduc in profunzimea pielii, ingrediente active printr-un jet de aer sub presiune. Printre substantele active folosite se numara acid hialuronic, antioxidanti, vitamine si extracte botanice. Acest tratament este excelent pentru viitoarele mamici cu un ten uscat sau tern, neavand nicio reactie adversa asupra sarcinii", spune dr. Silviu Istoc.

2. Exfolierea faciala blanda

Pentru viitoarele mame care se confrunta cu un ten lipsit de vitalitate, o exfoliere faciala blanda in sarcina poate fi o alegere buna. In timp ce tratamentele precum microdermabraziunea nu sunt recomandate femeilor insarcinate, poti opta pentru cele care au in componenta acidul glicolic sau acidul lactic.

3. Tratamentele pentru curatare profunda a tenului

Daca te confrunti cu un ten mai problematic, poti apela fara griji la un tratament de curatare profunda. Acesta include, in general, exfoliere blada, extractia cosurilor, masaj facial, urmat de o masca de hidratare. Toate acestea neavand un impact negativ asupra ta sau a bebelusului.

Tratamente cosmetice contraindicate in sarcina

„Procedurile de infrumusetare de tipul: peeling chimic, mezoterapie, dermapen, injectare de acid hialuronic si toxina botulinica, laser, radiofrecventa sunt contraindicate in sarcina. De asemenea, tratamentele de reducere a depozitelor de grasime localizata sau a celulitei de tipul cavitatie, vacuum bipolar, radiofrecventa multipolara nu sunt sigure pentru femeile gravide", afirma specialistul.

