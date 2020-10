Hernia la bebelusi – cauze, tratament

Ce este hernia?

In mod normal, muschii de la nivel abdominal si pelvin mentin in loc si protejeaza organele, precum si intestinele. In caz de hernie, exista un decalaj in acest strat muscular – tesuturile, fluidele sau chiar o parte a intestinului pot impinge prin acest spatiu si pot crea o umflatura sub piele. Herniile ombilicale sunt cele mai frecvente la nou-nascuti si sugari cu varsta sub 6 luni. Herniile pot aparea si la copiii mai mari.

Tipuri de hernii

Adesea, bebelusii se nasc cu anumite deschideri mici in interiorul corpului, dar acestea se inchid de obicei la un moment dat. Pe masura ce bebelusul creste, aceasta deschidere a muschilor se inchide. In unele cazuri, cand muschii nu se unesc, se creeaza un mic decalaj in regiune. Daca o mica parte din intestin sau tesutul din jur se strecoara prin aceasta deschidere, rezulta o hernie. Membrana abdominala sau intestinele subtiri pot iesi prin acest punct slab, provocand o umflatura moale cunoscuta sub numele de hernie ombilicala. Majoritatea herniilor ombilicale tind sa dispara de la sine, deoarece golul din peretele muscular se inchide pana la varsta de aproximativ 1 an.

Astfel, exista doua tipuri comune de hernii la bebelusi si copii mici:

hernia ombilicala – apare la nivelul ombilicului;

hernia inghinala – apare in zona inghinala, eventual extinzandu-se pana la burta.

Un al treilea tip de hernie este mult mai rar. Se numeste hernie diafragmatica.

