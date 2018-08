Cum sa transformi treburile casei intr-un joc pentru copilul tau

Una din cele mai importante lucruri pe care le poti face ca parinte este sa iti inveti copiii sa se descurce singuri. O modalitate prin care le poti impartasi abilitati si experiente este implicarea lor in treburile de facut prin casa: spalat, calcat, munca in gradina.

Vestea buna este ca poti face toate acestea intr-un mod cat se poate de distractiv. Iata cateva sfaturi care te pot ajuta in acest sens.

Cum iti poti motiva copilul sa participe la curatenie

Un prim pas care te va ajuta sa organizezi si sa imparti sarcinile este sa faci o lista cu toate treburile dintr-o saptamana. In dreptul fiecarei sarcini, treci numele persoanei din familie care va fi responsabila sa o duca pana la capat. Poti implementa chiar un sistem de stickere, fiecare participant primind unul cand indeplineste o sarcina. Astfel, copiii vor fi mai motivati sa curete un pahar sau sa duca gunoiul.

In general, cei mici vor sa isi ajute parintii, dar nu stiu cum sa faca nici macar cea mai usoara treaba din casa. De aceea, daca formezi o echipa de curatenie cu prichindelul tau, el va putea imita ce faci tu si va reusi sa indeplineasca in mod corect o sarcina pana la capat. In plus, amandoi va veti bucura de momentele petrecute impreuna.

Ce sa adaugi activitatilor pentru a le face mai atractive

Atunci cand vrei sa imparti treburile in casa, trebuie sa ai in vedere ca, in functie de varsta, copiii se pot pricepe doar la anumite lucruri si au grade diferite de atentie. Pentru ca cei mici sa invete mai usor, planifica sesiuni frecvente, dar scurte si incearca sa le faci cat mai distractive.

Poti incerca sa folosesti muzica pentru a-i motiva pe cei mici. Alege un tip de muzica antrenant, dar si potrivit pentru varsta copilului - muzica anilor ’80, pentru adolescenti si muzica din desene animate, pentru copiii sub 4 ani.

Mai poti incorpora si activitatea fizica in timpul treburilor. Poti inventa un dans care sa includa miscari de spalat podeaua sau sters peretii. Copiii vor fi mai receptivi daca nu percep treburile casnice ca pe o obligatie, ci ca pe un moment distractiv.

Cum faci mai distractiva fiecare treaba casnica

Spalat vase

Daca ai mai mult de un copil, poti incerca sa creezi o competitie in joaca intre ei. Dupa ce ai spalat vasele, provoaca-ti copii i la un concurs de cine sterge vasele mai repede si le pune la locul lor. Nu trebuie neaparat sa oferi un premiu, dar daca vrei sa o faci poti alege ceva orientat tot spre familie, cum ar fi o seara de mers la filme.

Strans rufe

Un joc pe care il poti improviza atunci cand trebuie sa strangi rufele este o versiune adaptata a „Go Fish". Cand ai un lighean cu sosete, aduna toti jucatorii in jurul lui si imparte cateva la fiecare, avand grija sa lasi o gramada in mijloc. Fiecare jucator va tine o soseta in mana si va intreba alt jucator daca are perechea. Daca cel de-al doilea nu o are, va trebui ca primul sa ia inca o soseta din gramada. Cand sosetele s-au terminat, castigatorul este cel care are cele mai multe perechi.

Amenajarea gradinii

Implicarea copiilor in amenajarea gradinii are multe beneficii, atat fizice, mentale cat si educationale. Acestia se pot bucura de aer curat si soare, invatand lectii importante despre natura si circuitul vietii.. Pentru inceput, poti sa ii dai copilului responsabilitatea sa aiba grija de o singura planta. Poate sa ramana cu un adevarat sentiment de mandrie atunci cand va vedea rezultatele obtinute.

Curatenie in casa

Organizeaza o vanatoare de comori. Fa o lista cu lucruri obisnuite (papuci, haine, ziare, cani etc.). Seteaza un cronometru pentru 5 minute si propune copiilor sa stranga cat mai multe din aceste obiecte si sa le puna inapoi in locul in care ar trebui sa stea. Castigator este copilul care a returnat cele mai multe obiecte.

Implicarea copiilor in treburile casei este nu numai distractiva, ci contribuie la dezvoltarea capacitatii lor de a se descurca singuri si de a-si atinge adevaratul potential.

