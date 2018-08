Primul scaun auto din lume care se transforma in carucior la Baby Boom Show – editia de toamna

Comunicat de presa

Baby Boom Show – evenimentul care aduce noutatile in domeniu

Primul scaun auto din lume care se transforma in carucior se lanseaza in premiera la editia de toamna Baby Boom Show. Conceput in Israel de ingineri specializati in siguranta auto a micilor pasageri si beneficiind de know-how-ul unui parinte care a creat un scaun special pentru fetita lui, scaunul auto transformabil in carucior Doona este cea mai sigura alegere pentru orice parinte modern.

Printre alte noutati prezentate in cadrul editiei de toamna Baby Boom Show mai amintim: jucarii pentru dentitie din cauciuc natural, colectii de imbracaminte pentru prematuri realizate din bumbac organic, primul scaun auto multifunctional – se transforma pe rand in geanta de calatorie, patut pentru copii si inaltator, cadite de baie cu jet de apa si lumini ambientale, patuturi si co-sleepere, jucarii creative si multe altele.



In plus, la Baby Boom Show pot descoperi testele germane de screening genetic prenatal, cu o rata de detectie de peste 99%, PrenaTest®.

Noutatile Baby Boom Show – editia de toamna sunt prezentate aici: https://www.babyboomshow.ro/noutati/

Oferte speciale si discount-uri

Asa cum si-au obisnuit vizitatorii la fiecare editie, expozantii Baby Boom Show au pregatit si de aceasta data oferte speciale si discount-uri care sunt valabile doar in cele patru zile de eveniment. Cu procentaje cuprinse intre 10% si 62%, cei care vor veni intre 6 si 9 septembrie la Baby Boom Show pot beneficia de oferte speciale la hainute pentru copii, jucarii, pachete de celule stem, carti, carucioare si multe altele.

Lista discount-urilor Baby Boom Show este online pe: https://www.babyboomshow.ro/discounturi/

Cele mai multe maternitati si banci de celule stem

Baby Boom Show este evenimentul cu cele mai multe banci de celule stem si maternitati prezente. Medlife, Medicover, Sanador, Regina Maria (banca de celule stem si maternitatea), Biogenis, Sanador, Stem Cells, Stem Sure, Future Health Biobank, Lifeline, Life Solutions asteapta viitoarele mamici timp de patru zile in Pavilionul Central ROMEXPO.

Baby Boom Show pe scurt:

Program de vizitare, Pavilion A

► 6 – 8 septembrie 2018, zilnic intre orele 10:00 – 19:00

► 9 septembrie 2018, intre orele 10:00 – 18:00

Acces gratuit pe 6 si 7 septembrie in baza invitatiei online disponibila pe www.babyboomshow.ro

► Tarif bilet intrare in pavilionul A – 10 Ron

ACCES AUTO:

► PORTILE B si C (B-dul Expozitiei)