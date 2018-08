Rechizitele de școală pot fi extrem de simpatice. Am găsit câteva lucrușoare drăguțe pentru copilul care se pregătește de un an nou școlar și ți le prezentăm și ție, ca să știi ce să îi alegi pentru birou. Atunci când va avea teme de făcut, cu siguranță că îi va fi mai ușor să le lucreze dacă are instrumente de școală cât mai colorate.