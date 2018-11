Problemele pielii la nou-nascuti - motiv de ingrijorare sau nu?

Comunicat de presa

Doamna doctor Alina Suru, specialist dermatolog in cadrul Clinicii Hebra Dermatologie, spune ca, desi cazurile benigne sunt frecvente in aceasta perioada de viata, formele de manifestare a acestor eruptii pot provoca o mare anxietate tinerilor parinti, fapt pentru care este important sa se faca distinctia dintre dermatozele benigne tranzitorii si alte boli severe ale pielii.

1. Milia

Milia este o modificare a pielii intalnita frecvent la aproximativ jumatate dintre nou-nascutii sanatosi de obicei la nastere, desi debutul ei poate fi intarziat la nou-nascutii prematur.“Milia se manifesta prin aparitia unor mici chisturi superficiale galbene/albe, pline de cheratina ce apar de obicei pe tegumentul facial. Tratamentul afectiunii nu este necesar deoarece aceste leziuni au tendinta de a se vindeca spontan”, explica specialistul dermatolog.

2. Miliaria

Miliaria afecteaza pana la 40% dintre sugari si apare de obicei in prima luna de viata. La fel ca si milia, miliaria rezulta din imaturitatea structurilor pielii, insa cele doua sunt entitati distincte din punct de vedere clinic.

“Tipul cel mai frecvent la nou-nascuti este miliaria cristalina, care se caracterizeaza prin mici vezicule neinflamatorii ce afecteaza canalele glandei ecrine la nivelul stratului cornos. Eruptia este reprezentata de vezicule de 1 pana la 2 mm fara eritem inconjurator. Fiecare vezicula evolueaza cu ruptura urmata de descuamare si poate persista de la ore pana la zile. Miliaria rubra se caracterizeaza prin mici papule inflamatorii si pustule. Obstructia in acest tip de miliaria apare in mijlocul epidermului. Afecteaza cel mai adesea pe fruntea si trunchiul superior. Pentru a evita retentia transpiratiei, minimizarea supraincalzirii este cea mai buna metoda de prevenire”, recomanda doamna doctor Alina Suru.

3. Acneea neonatala

Acneea neonatala este o eruptie acneiforma benigna, auto-limitata,care se dezvolta in primele 30 de zile de viata. Intre 2 si 4 saptamani de viata apar multiple papule discrete ce se dezvolta in pustule si se vindeca spontan. Acneea neonatala trebuie distinsa de acneea infantila.

„Acneea nu este neobisnuita la nou-nascuti, estimandu-se ca aproximativ o cincime dintre ei prezinta aceasta problema in prima luna de viata ca rezultat al hormonilor maternali care circula in corpul bebelusului dupa nastere. Eruptiile cutanate apar mai ales pe nas si frunte si de obicei dispar singure in primele cateva luni”, spune specialistul dermatolog.