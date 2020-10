Herpesul oral la copii – cauze, tratament si preventie

Ce este herpesul oral la copii?

Herpesul oral sau bucal este o infectie cauzata de virusul Herpes simplex, caracterizata printr-o eruptie cu vezicule mici si de obicei dureroase pe pielea buzelor, a gurii, gingiilor sau pielea din jurul gurii. Exista 2 tulpini ale virusului: HSV-1 si HSV-2. De obicei, tulpina HSV-1 determina aparitia leziunilor la nivelul gurii. HSV-2 determina in general aparitia leziunilor la nivelul organelor genitale – herpes genital. Virusul herpetic se raspandeste prin contactul direct cu pielea afectata. Poate fi periculos si chiar fatal la nou-nascuti (in special sub varsta de 4 saptamani).

Dupa o prima infectie cu virusul Herpes simplex, virusul ramane in organism permanent, dar inactiv, in stare latenta. Se poate reactiva si poate cauza blistere atunci cand sistemul imunitar este afectat – de exemplu, in timpul unei probleme minore de sanatate, febra, modificari hormonale, menstruatie, stres sau arsuri solare. Virusul Herpes simplex este extrem de contagios si se poate raspandi chiar inainte de formarea de vezicule.

Care sunt semnele si simptomele?

In timpul primei infectari sau infectia primara, pot aparea simptome ca febra usoara, iritabilitate si blistere dureroase si mici, umplute cu lichid (numite vezicule) in gura si pe gingii si buze. Dupa prima infectie, infectiile ulterioare pot aparea ca grupuri de vezicule pe buze. Citeste continuarea articolului pe mamisicopilul.ro

Foto: Pixabay.com