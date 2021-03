Vitamina C la copii – de care, cand si in ce cantitate

Este bine cunoscut faptul ca vitamina C este un antioxidant puternic, care intareste sistemul imunitar, imbunatatind capacitatea naturala de protectie a organismului. In ceea ce priveste dezvoltarea copiilor, vitamina C are un rol deosebit de important, sustinand cresterea armonioasa a acestora. Haideti sa descoperim impreuna, in urmatoarele randuri, cele mai importante aspecte ale administrarii de vitamina C la copii.

Vitamina C si rolul ei

Vitamina C a fost mai intai utilizata in tratarea scorbutului si altor boli asociate deficientei de vitamina C si mai apoi s-a descoperit ca aceasta are un efect benefic in ameliorarea simptomelor de raceala si gripa, fiind considerata de baza in sustinerea sistemului imunitar. Solubila in apa, vitamina C nu poate fi sintetizata de organismul nostru, ceea ce inseamna ca putem beneficia de ea numai daca o suplimentam sau daca vom consuma alimente care o contin.

Vitamina C este esentiala in indeplinirea unor functii biologice precum productia de colagen si L-carnitina, alaturi de alti neurotransmitatori. Colagenul este componenta principala a numeroase tesuturi printre care oase, tendoane, cartilaje, ligamente, cornee, piele, intestine si vase de sange. De exemplu, aproape 2% din tesutul muscular are in compozitie colagen.

Pe langa sustinerea metabolizarii proteinelor, vitamina C are proprietati antioxidante, protejand celulele de efectele radicalilor liberi care, in timp, pot duce la aparitia bolilor de inima, a cancerului sau artritei.

Vitamina C este cunoscuta si pentru imbunatatirea capacitatii de memorare, protejand impotriva stresului oxidativ de la nivelul creierului si al coloanei vertebrale, dar sustine si sanatatea ochilor.

Administrarea de vitamina C la copii

Deosebit de importanta pentru dezvoltarea sanatoasa a organismului copiilor, vitamina C sustine cresterea absorbtiei fierului, esentiala pentru copiii in crestere si ajuta la regenerarea formei reduse a vitaminei E. Mai mult, aceasta ajuta la intarirea sistemului imunitar, care, la cei mici, este in curs de adaptare la mediul de viata obisnuit. Astfel, vitamina C la copii va lupta eficient cu microbii și virusurile, va mentine sub control infectiile si va ajuta la vindecarea rănilor și a tăieturilor, destul de frecvente in perioada de crestere a copiilor si explorare a mediului inconjurator.

Vitamina C se administreaza in functie de varsta copilului, doza zilnica fiind recomandata dupa cum urmeaza: 0-6 luni – 40 mg; 7-12 luni – 50 mg; 1-3 ani – 15 mg; 4-8 ani – 25 mg; 9-13 ani – 45 mg; baieti intre 14-18 ani – 75 mg; fete intre 15-18 ani – 65 mg.

