Tantrumul dupa gradinita este intalnit de cei mai multi dintre parintii care isi duc copiii in colectivitate (cresa, gradinita, scoala). De ce si in ce conditii apare, cum poate fi prevenit si gestionat de catre parinti, astfel incat sa fie mai usor atat pentru ei, cat si pentru cei mici?

Tantrumul dupa gradinita – informatii generale

Dupa ce copiii intra in colectivitate, unii parintii observa ca atunci cand ii iau de la cresa sau gradinita, copiii au episoade de plans si de furie. Unii copii plang, altii tipa, arunca lucruri sau nu mai coopereaza deloc si nu mai reactioneaza la argumente logice; vorbesc urat, devin agresivi fata de frati etc.

Tantrumul dupa gradinita consta intr-o tornada de emotii prin care trec cei mici; si pe care le descarca in prezenta parintilor, dupa ce sunt luati de la cresa, gradinita sau scoala. La unii copii tantrumurile apar imediat dupa ce ajung acasa sau mai devreme; altii pot fi mai morocanosi si mai apatici si abia catre seara sau inainte de culcare sa se descarce emotional.

Descarcarile emotionale dupa o zi in colectivitate nu sunt similare cu tantrumurile „clasice”, in care copiii testeaza limite sau incearca sa faca asa cum vor ei. In acest caz este vorba despre o descarcare emotionala, cauzata de faptul ca cei mici sunt coplesiti de emotii, dupa o zi intreaga petrecuta departe de parinti si de mediul lor familiar.

Care sunt cauzele unui tantrum dupa gradinita?

Dupa cateva ore bune departe de parinti, multi copii au descarcari de furie si plans dupa ce sunt luati acasa. Poate fi destul de confuz pentru parinti sa inteleaga de ce apar; mai ales daca la cresa sau la gradinita copilul nu plange, iar educatoarea spune despre copil ca a fost cooperant, ca a participat la activitati, si totusi dupa ce este luat acasa, apare aceasta descarcare furtunoasa. Citeste continuarea articolului pe mamisicopilul.ro

Foto: pexels.com