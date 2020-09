Ovulatia – tot ce trebuie sa stii

Ovulatia – iata ce este, ce hormoni sunt implicati in acest proces, care sunt etapele, ce simptome sunt asociate cu ovulatia si ce tehnici de a prezice ovulatia exista.

Ce este ovulatia?

Ovulatia este o faza a ciclului menstrual care implica eliberarea unui ovul dintr-un ovar. Sarcina are loc daca ovulul se intalneste cu un spermatozoid in timp ce circula in trompa uterina. Ovulatia depinde de o interactiune complexa a glandelor si hormonilor si apare in general cu aproximativ 2 saptamani inainte de debutul menstruatiei.

Are loc, de obicei, in jurul zilei 14 a unui ciclu menstrual de 28 de zile. Cu toate acestea, nu toate femeile au un ciclu menstrual de 28 de zile, astfel incat data exacta poate varia. Procesul de ovulatie incepe odata cu eliberarea de hormon foliculo-stimulator (FSH), de obicei intre zilele 6 – 14 ale ciclului menstrual. Acest hormon ajuta ovulul din interiorul ovarului sa se maturizeze pentru a fi eliberat mai tarziu. Odata ce ovulul este matur, corpul femeii produce mai mult hormon luteinizant, declansand eliberarea ovulului.

Ovulatia depinde de activitatea diferitelor glande si de hormonii acestora, inclusiv:

hipotalamus – localizat in creier – foloseste hormoni pentru a „comunica” cu hipofiza;

hipofiza – cunoscuta sub numele de „glanda principala” a sistemului hormonal (endocrin), este localizata la baza craniului si este conectata la hipotalamus (foloseste substante chimice pentru a face ovarele sa produca hormoni);

ovare – cele doua glande situate in pelvis care contin ovule si produc cei doi hormoni sexuali feminini – estrogen si progesteron.

Sursa foto: pixabay.com