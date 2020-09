Mamico, iata cum sa gestionezi stresul in acest an scolar

Stresul in acest an scolar este semnificativ mai mare pentru parinti fata de alti ani. Ingrijorarile privind riscul imbolnavirii cu Covid-19, precum si incertitudinea despre cum se va desfasura scoala in noile conditii, masurile de siguranta care trebuie respectate, toate acestea contribuie la un stres suplimentar pentru parintii ai caror copii incep scoala luna aceasta.

Noul an scolar in pandemie – anxietate si stres pentru parinti

Inceputul acestui an scolar este unul diferit si dificil pentru toti cei implicati – copii, profesori, parinti. Incertitudinea despre cum se vor desfasura orele toamna aceasta (la scoala, online sau in sistem hibrid), temerile privind raspandirea noului Coronavirus contribuie la cresterea stresului si nivelului de anxietate al parintilor. De asemenea, daca in familie sunt persoane mai vulnerabile din punct de vedere al sanatatii, ingrijorarile si stresul in acest an scolar sunt cu atat mai indreptatite.

Insa anxietatea ridicata traita zile la rand are efecte negative asupra starii de bine. In plus, anxietatea de obicei distorsioneaza realitatea, antrenand mintea intr-un fel de spirala negativa de ganduri si scenarii, care la randul lor cresc nivelul de stres si de anxietate. Nu in ultimul rand, anxietatea parintilor este de obicei transmisa cu usurinta catre copii. De aceea, e important ca parintii sa isi gestioneze aceste temeri atat pentru sanatatea si starea lor de bine, dar totodata ca sa ii ajute si pe cei mici in a-si gestiona fricile.

Cum pot parintii sa isi gestioneze stresul in acest an scolar?

Ingrijorarile parintilor legate de inceperea scolii sunt indreptatite. Iata cateva metode prin care poti reduce stresul si anxietatea in aceasta perioada.

Ia masuri pentru siguranta copilului la scoala

Informeaza-te despre regulile care se aplica in scoala copilului tau.

Discuta cu copilul si asigura-te ca stie ce are de facut pentru evitarea infectarii cu noul Coronavirus.

Dimineata asigura-te ca copilul nu prezinta posibile simptome ale imbolnavirii cu noul Coronavirus (durere in gat, tuse, dificultati respiratorii, febra, pierderea gustului sau a mirosului, varsaturi, diaree).

In cazul prezentei unora dintre acestea, copilul ar trebui sa ramana acasa.

Foto: By FamVeld/shutterstock.com