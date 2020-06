Ce este travaliul?

Travaliul implica o serie de contractii progresive si continue ale uterului care ajuta la deschiderea colului uterin, permitand copilului sa treaca prin canalul de nastere. Este practic prima etapa a procesului de nastere. Daca este prima data cand o femeie are un copil, travaliul dureaza de obicei intre 12 – 14 ore; in sarcinile ulterioare, travaliul este adesea mai scurt, in medie intre 6-8 ore. Nu se stie ce declanseaza debutul travaliului, dar se crede ca este influentat de hormonul oxitocina, care este responsabila pentru provocarea contractiilor uterine.

Ce este travaliul fals?

Travaliul fals sau contractiile false Braxton Hicks sunt adesea confundate cu travaliul real. Ele sunt, de fapt, semne care apar inainte de nastere, cand uterul se extinde si se contracta, dar nu sunteti in travaliu efectiv.

Iata care sunt semnele distinctive ale travaliului fals:

nu exista un model specific;

nu dureaza mai mult de o ora;

cand femeia se misca, contractiile se reduc;

nu sunt prea intense.

Contractiile false sunt imprevizibile. Ele vin de obicei la intervale neregulate si variaza in lungime si intensitate. Desi contractiile adevarate pot fi nejustificate la inceput, in timp ele incep sa vina la intervale regulate si mai scurte, devin din ce in ce mai intense si dureaza mai mult.

Foto: Pixabay.com