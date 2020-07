Ce este epiziotomia?

O epiziotomie este procedura chirurgicala care largeste deschiderea vaginului prin taierea perineului, a pielii si a muschilor dintre vulva si anus. In trecut se recomandau ca procedura de rutina pentru a evita ruperea vaginala naturala. In ultima perioada, acestea nu mai sunt recomandate decat in anumite cazuri. Cu toate acestea, in multe parti ale lumii, majoritatea femeilor inca sufera epiziotomii de rutina in timpul nasterii.

Epiziotomia este de obicei o operatie foarte simpla. Anestezicul local este folosit pentru zona din jurul vaginului, astfel incat sa nu fie resimtita durere.

Medicul va efectua o incizie mica, diagonala din partea din spate a vaginului, in jos si in afara – epiziotomie mediolaterala. Un alt tip de epiziotomie este epiziotomia laterala sau epiziotomia mediana – o taietura din zona vaginului direct catre anus.

Dupa nasterea bebelusului, taietura este cusuta folosind fire de sutura dizolvabile.

Foto: pixabay.com