Ce este inseminarea artificiala (IA)?

Pentru unele cupluri, pur si simplu dorinta de a avea un copil nu este suficienta. In aceste cazuri, inseminarea artificiala (IA) poate face posibila sarcina. Inseminarea artificiala presupune plasarea materialului seminal in tractul reproducator al femeii, de obicei direct in uter. Acest lucru ajuta la asigurarea unei sanse mai mari de sarcina, deoarece sperma nu trebuie sa ajunga singura din vagin.

Este o procedura de reproducere asistata, o alta fiind fertilizarea in vitro (FIV). Pentru IA se poate folosi sperma de la partener sau sperma de la donator. Cand spermatozoizii sunt folositi de la un donator anonim, procesul se numeste inseminare terapeutica cu donator.

Procedura in sine presupune introducerea probei de sperma in cavitatea uterului sau in alta regiune a sistemului reproducator, imediat inainte de ovulatie.

Cand este indicata?

Inseminarea artificiala poate ajuta un cuplu sa conceapa daca:

exista o problema cu sperma barbatului sau are disfunctie erectila sau ejaculare prematura;

nu exista niciun motiv evident pentru care cuplul nu poate concepe (infertilitate fara cauza cunoscuta);

femeia are probleme de ovulatie sau endometrioza usoara, cand celulele care se gasesc de obicei in mucoasa uterului cresc in alte parti ale sistemului reproducator, cum ar fi trompele uterine, ovarele sau vaginul. Citeste continuarea articolului pe mamisicopilul.ro

Foto: pixabay.com