Comunicat de presa

In timpul sarcinii, fiecare viitoare mamica se poate confrunta cu anumite afectiuni sau probleme cauzate de sistemului imunitar slabit, care in mod normal, nu pun in pericol intreagul organism. Insa, odata cu sarcina apar numeroase aspecte care influenteaza modul de dezvoltare al afectiunilor, fiind necesare o atentie sporita si un tratament aparte.

Sinuzita si otita sunt doua probleme destul de comune in aceasta perioada a anului, dar care pun nenumarate intrebari in mintea gravidutelor.

Astazi, dr. Silviu Istoc, sef de sectie obstetrica-ginecologie in cadrul Medicover Hospital, ne spune tot ce ar trebui sa stim despre sinuzita si otita dezvoltate in timpul sarcinii.

Ce inseamna sinuzita? Dar otita?

Sinuzita se poate dezvolta in orice moment al sarcinii, din primul, al doilea sau al treilea trimestru de sarcina. Aceasta este o infectie care induce o inflamatie in mucoasa sinusurilor. Sinusurile sunt „buzunare” pline de aer, situate in jurul nasului. O infectie a sinusurilor poate provoca diferite simptome, inclusiv: drenarea mucusului, nas infundat, durere si presiune in jurul fetei, durere de gat, durere de cap.

Pe de alta parte, otita reprezinta inflamatia acuta sau cronica a membranei care captuseste conductul auditiv extern in cazul otitei externe, respectiv cavitatea urechii medii in cazul otitei medii. Printre simptomele care insotesc otita se numara: durere intensa, initial discontinua cu caracter de junghi, ulterior devenind continua, durere la apasarea pe ureche, infundarea urechii, scaderea de auz.

Ce provoaca aparitia sinuzitei si a otitei?

„Simptomele unei infectii ale sinusurilor pot imita alte afectiuni precum alergiile sau racelile comune. O infectie acuta poate dura pana la patru saptamani, in timp ce infectiile cronice pot dura mai mult de 12 saptamani. Sinuzita in timpul sarcinii poate fi declansata de o infectie virala, bacteriana sau fungica. In unele cazuri, sinuzita apare in urma unei complicatii a racelii comune. De asemenea, exista un risc mai mare pentru dezvoltarea infectiei sinusurilor daca persoana prezinta alergii. In ambele cazuri, mucusul poate bloca cavitatile sinusului si duce la umflare si inflamatie” afirma dr. Silviu Istoc.

In plus, infectiile urechii pot aparea atunci cand agentii patogeni precum bacteriile sau virusii gasesc o cale de a intra in ureche si de a o inflama. Acesti agenti patogeni pot fi aceiasi care provoaca si sinuzita. Inflamatia duce la blocarea tuburilor Eustachiene (tubul care leaga urechea medie si faringele). Acest blocaj duce la acumularea de lichid in urechea medie, rezultand infectii.

Sinuzita si otita afecteaza sarcina?

Din fericire, aceste doua afectiuni nu afecteaza sarcina daca sunt tratate in mod corespunzator. Astfel, este necesar sa te adresezi imediat medicului tau daca ai detectat vreun simptom descris mai sus intrucat, fiind vorba despre o infectie, aceasta se poate raspandi.