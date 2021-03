Cordocenteza – indicatii si recomandari

Cordocenteza este o procedura efectuata in sarcina pentru a depista anumite probleme ale fatului. Iata ce indicatii are, ce implica procedura si riscuri posibile asociate.

Ce este cordocenteza?

Cordocenteza, denumita uneori recoltare percutanata de sange din cordonul ombilical, este un test de diagnostic ce examineaza sangele fatului pentru a depista anomalii fetale. Utilizarea cordocentezei devine rara deoarece alte proceduri de diagnostic, precum amniocenteza si esantionarea vilusului corionic, ce prezinta un risc mai mic pentru fat, pot fi utilizate in schimb pentru diagnosticul prenatal al unor probleme medicale. Poate fi, insa, facuta daca rezultatele acestor teste nu sunt concludente.

Se face de obicei dupa saptamana 18 de sarcina si poate fi utilizata pentru a detecta anumite tulburari genetice, afectiuni ale sangelui si infectii. Cordocenteza poate fi, de asemenea, utilizata pentru a livra sange si medicamente unui bebelus prin cordonul ombilical.

Indicatiile procedurii

Cordocenteza este utilizata in primul rand pentru detectarea si tratarea afectiunilor sangvine, cum ar fi anemia fetala – nivel redus de globule rosii la un copil in curs de dezvoltare. Se face de obicei in plus pe langa ecografie si amniocenteza in urmatoarele cazuri:

verificarea rapida a cromozomilor unui copil pentru defecte sau alte probleme;

exista suspiciunea ca bebelusul poate avea o alta problema, cum ar fi un numar scazut de trombocite sau o afectiune tiroidiana;

rezultatele altor teste nu sunt concludente;

incompatibilitatea Rh ar putea fi o problema;

bebelusul poate avea o infectie (cum ar fi toxoplasmoza).

