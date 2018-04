Cum alegi căruciorul perfect pentru copilul tău?

comunicat de presa

Indiferent de preferințe, oferte, sfaturi venite din partea prietenelor mămici, atunci când achiziționezi primul cărucior pentru copilul tău, trebuie să ai în vedere câteva criterii obligatorii. Iată care sunt acestea:

1. Confort și siguranța pentru bebeluș – pe primul loc în alegerea unui cărucior sunt siguranță și confortul copilului tău. Două motive foarte importante atunci când ești pusă în fața faptului împlinit. Copilul are nevoie de confort atunci când este scos din spital, la fel de mult cum are nevoie și de siguranță atunci când este transportat, scos la plimbare. Când vorbim de confort ne referim la un landou ( de preferat cu o saltea cu spumă de memorie), iar când vorbim de siguranță ne referim la scoică, singurul mijloc de transport al copilului în mașină. Mai multe informații despre când și cum să le folosești, la punctul numărul 3.

2. Calitatea produsului – care atrage după sine și prețul. Oferta în ceea ce privește cărucioarele este foarte variată. Un preț mai ridicat presupune în această situație un produs net superior. Așadar este foarte important că, atunci când alegi un cărucior, dacă îți dorești să fie unul de calitate, să ai în vedere și prețul.

3. Optează pentru o variantă de cărucior complet 3 în 1 – mai exact un cărucior care să aibă un cadru atât pentru landou, scoica cât și pentru scaun sport. Sună complex, dar lucrurile nu sunt atât de complicate precum par. Un cărucior 3 în 1 înseamnă siguranță și confort pentru noul născut și liniște pentru părinți. Fiecare etapă a vieții micuțului tău, presupune un sistem de transport, și anume:

Landoul – este un sistem de transport folosit de regulă până la vârsta de 6 luni, recomandat pentru plimbările mai lungi, cum ar fi cele în parc. O caracteristică importantă a unui landou este salteaua. Ar fi de preferat ca aceasta să fie una moale cu spumă de memorie, dat fiind faptul că plimbările cu cel mic pot fi mai lungi, dar și pentru faptul că landoul poate fi folosit fără nicio problema și ca loc de odihnă pentru bebeluș. O altă caracteristică importantă a landoului, ar fi greutatea. De preferat să nu depășească 5 kilograme. Sfat: Cel mai ușor ladou din lume există la brandul Musty, modelul I2 - 3,4 kg.

Scoica – este singurul mijloc cu care poți transporta copilul în mașină, pe care îl vei folosi până la vasta de 6 luni. La fel ca și landoul, scoica se poate folosi și pe cadrul căruciorului, dar, spre deosebire de acesta, în scoică nu poți ține copilul mai mult de două ore. Așadar, scoica a fost proiectată pentru siguranță, nu pentru confort. Și iată de ce ai nevoie de landou.

Scaunul sport si cadrul – acestea doua pot fi folosite pe o perioada mai indelungata de timp, respectiv pana ce copilul va renunta singur la carucior. In ceea ce priveste scaunul ,acesta ar fi indicat sa fie reversibil, mai exact sa poata fi pus pe cadru si cu fata si cu spatele la sensul de mers si sa aiba o saltea confortabila (de preferat tot cu spuma de memorie, ca si in cazul landoului). Legat de cadrul caruciorului, decizia este simpla: usor, dar rezistent in acelasi timp ( ne referim aici la un cadru de aluminiu).

Sistem de pliere compact - plimbarile in parc, vizitele la medic si mai ales vacantele, presupun drumuri cu masina. Iata un alt motiv suficient de important atunci cand alegi un carucior, sa ai in vedere sistemul de pliere compact. Acesta te ajuta sa strangi caruciorul si sa il depozitezi in masina, fara nici cea mai mica problema. Sistemul compact te ajuta sa il depozitezi foarte usor si, in cazul in care in locuinta, duci lipsa de spatiu. Mai mult decat atat exista anumite tipuri de sasiuri (cum ar fi cele de la I2) la care pot fi scoase si rotile, astfel incat caruciorul de transforma intr-o servieta.

Materiale folosite in realizarea acestuia: ne referim aici la tesaturi moi din bumbac si accente din piele ecologica; huse detasabile lavabile,materiale ignifuge, carcase din plastic sau aluminiu.

Accesorii - in functie de tipul de carucior ales, acesta poate sa includa si o serie de accesorii. In functie de necesitati si perioada in care se naste copilul, poti opta pentru: husa/ copertina de ploaie; husa pentru iarna (asigura confort termic bebelusului), umbrela protectie soare, copertina anti- UV (ofera protectie atat impotriva razelor soarelui cat si impotriva insectelor), geanta (extrem de utila pentru transportul produselor necesare bebelusului si pentru infasarea acestuia), etc.

Pentru cele mai fashion mamici, dornice ca si cel mai mic membru al familiei sa fie in pas cu moda, exista desigur si optiunea de carucioare fashion. Acestea pot fi folosite pana la varsta de 4 ani. Diferentele premium constau desigur in materiale de inalta calitate, dar si in pret, si continua cu sistem de reglare, cadru, accesorii incluse, etc.

Indiferent de tipul de carucior ales, este extrem de important ca bebelusul sa se simta confortabil, sa aiba un somn linistit si mai ales sa fie transportat in cele mai sigure conditii.